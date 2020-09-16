佔旺女村長被控襲保安阻差兩罪不成立　官稱「似小朋友發脾氣」 (20:00)

畢慧芬被控去年7月10日，在瑪嘉烈醫院C座3樓襲擊女保安鄺艷萍，以及阻礙警員袁東信。

就普通襲擊罪，裁判官林子勤指出，事主與其他目擊證人的口供有重大分歧，由於當時情況混亂，故以事主的口供作準，亦對當時的襲擊情況存疑。

至於抗拒警務人員罪，林官接納精神科專家黃宗顯的分析，裁定被告有智力問題，思考方式簡單直接，行為亦較為衝動，較難理解他人指示。林官形容，案發片段顯示，被告當時語無倫次，應訊期間亦不時堅持自己要吃東西和見律師的訴求，認為她未必理解警員的要求，亦未必意圖阻礙警員，「似小朋友發脾氣」。

今陪同畢慧芬母親到庭旁聽的立法會議員邵家臻在facebook表示，控方盤問精神科專家時，一度詢問畢慧芬是否一個「聰明人」，遭專家批評問題「好好笑」，表示智障者因智力問題面對很多難題和悲哀，有關描述並不尊重，邵家臻形容該專家正直，「都是在這烏天黑地的一點光」。

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