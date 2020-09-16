地盤女工疑雀友出千致輸錢　指使兒子伙同黨劫雀友囚3年半 (19:30)

被裁定罪成的6名被告依次為周愛秀（現年48歲）、鄒樹德（16歲）、莊啟維（16歲）、林枷榮（16歲）、謝偉杰（17歲）及陳國輝（17歲）。首5人今午聽取判刑，陳國輝須還押至本月25日候判。

首被告周愛秀承認搶劫及企圖搶劫共兩罪。暫委法官溫紹明表示，她伙同其餘未成年人犯案，屬加刑因素，故採納3年監禁為每項控罪的量刑起點，其中6個月須分期執行，總刑期為3年6個月。

被告鄒樹德、林枷榮及謝偉杰經審訊後被定罪，溫官引述感化報告稱他們毫無悔意，又無決心斷絕與黑社會的來往，判3人入勞教中心。

另一被告莊啟維早前認罪，並在審訊中指證其他被告。溫官表示，他去年自願住院戒毒，感化令可助他改過自新，遂判他接受24個月感化，當中18個月須接受住院式訓練。

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