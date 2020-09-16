兩男女涉襲警罪不成立獲訟費　官稱警證供不可信籲冷靜處理免衝突 (19:15)

兩被告依次為盧錦玲（42歲）和利尚寯（32歲），他們原被控去年9月1日，在港鐵大圍站A出口分別襲擊警員A和B。據悉兩被告原本互不相識。

利尚寯的未婚妻知悉裁決後一度在庭外痛哭，與未婚夫相擁。裁判官溫紹明表示，涉案3名警員的口供明顯與案發片段不符，認為他們沒說出真相，非誠實可靠的證人；相反次被告的說法與片中情況脗合，裁定他為誠實可靠證人。

溫官表示，反覆觀看案發片段後，認為警員追捕可疑人物時，「非常可能」意外地觸碰首被告的雨傘。溫官形容首被告當時手持雨傘和餸菜，打扮尋常，假如警員懷疑她襲警，大可先向她截查，而非使用武力將對方壓在牆上，有關舉動不必要，甚至觸發次被告涉嫌襲警的事。

溫官指出，次被告與女友當時情緒較激動，但二人打扮尋常、手無寸鐵，亦沒阻礙警方，惟警員不由分說地使用不必要武力，大力推向被告女友的胸口和肩膀，令次被告架起前臂推向警員，以阻止對方繼續用武力。雖然次被告的力度不小，但警員當日神情兇惡，更用胸口頂向二人，裁定次被告合理自衛，二人襲警罪不成立。

溫官特別提到，理解警員近期執法明顯面對極大壓力，時刻受到安全威脅，惟本案案發地點並非示威現場，被告只是路過的普通市民，假如警員當時更冷靜處理，便可避免衝突。

兩被告均向法庭申請訟費，但控方反對，表明雖接受本案的事實裁決，但接獲指示反對訟費申請。溫官回應，假如控方接受有關裁決，代表被告沒自招嫌疑，「有時啲指示都真係可以好唔合理」，終裁批准辯方的訟費申請。

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