地產公司董事涉恐嚇民主黨袁海文　官稱證據不足裁罪脫 (17:45)

被告林栢榮（37歲）報稱為地產經紀，自辯時透露任職地產公司董事。控罪指出，被告去年1月6日威脅袁海文會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

控方今早傳召事主袁海文，並讀出其書面供辭。袁海文表示，他從2018年起跟進虛擬貨幣及另類投資產品的事主投訴，協助事主追討賠償。去年1月6日，他於中午12時陪同4名疑遭 「幣少」詐騙買挖礦機的事主報警，當晚8時許接到無來電顯示的電話，一名男子恐嚇他：「你係唔係五行欠打？信唔信我搵人打你！會叫一班兄弟同你傾，你咁X多事！」在辯方盤問下，他否認與被告相識，遑論與被告結怨。

被告被裁定表證成立後自辯，稱涉事的電話號碼屬他所有，但他間中會把手機遺留在公司，亦曾把手機借給別人使用。

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