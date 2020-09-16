8．31灣仔暴動案　警長否認插贓指控 (17:15)

去年8月31日港島爆發大型衝突，8人包括「陣地社工」成員陳虹秀被控暴動罪案件，今（16日）在區域法院續審。速龍小隊警長供稱，第四被告逃跑時遺下背包，他檢取後發現裏面有汽油彈及伸縮警棍。辯方指出，片段中警長蹲下拾起東西後，手中多了一支棍，但警長先後稱棍狀物是手指及頭盔帶，後來又承認是他的長警棍。辯方質疑警長把地上的棍放入被告背包，警長否認指控。
8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。第四被告龔梓舜另被指管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器。
警長黃子誠供稱，當日他衝前把龔梓舜撲倒，但被告成功逃跑，他起身時遭另一名黑衣人踢頭，導致流鼻血。他檢取被告遺下的背包，發現裏面有汽油彈、伸縮警棍、防毒面罩及眼罩，其後便前往律敦治醫院求醫。
代表龔梓舜的大律師石書銘稱，黃子誠在記事冊上寫遭人重踢頭部，但口供卻寫被人用鐵通橫打右臉，質疑他口供不盡不實，黃子誠表示「我寫得唔好」。石大狀又指出，片段中黃子誠曾蹲下拾東西，其後手上就多了一支棍，但黃子誠否認有拾起物件。至於手中的棍狀物體，他聲稱是他的手指，後改稱是頭盔帶，又一度承認是他的長警棍。石書銘指出，黃子誠在路旁打開被告背包，並把拾到的棍放入背包，黃子誠否認並稱「我唔會咁做」。聆訊明續。
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