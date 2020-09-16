8．31灣仔暴動案　警長否認插贓指控 (17:15)

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。第四被告龔梓舜另被指管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

警長黃子誠供稱，當日他衝前把龔梓舜撲倒，但被告成功逃跑，他起身時遭另一名黑衣人踢頭，導致流鼻血。他檢取被告遺下的背包，發現裏面有汽油彈、伸縮警棍、防毒面罩及眼罩，其後便前往律敦治醫院求醫。

代表龔梓舜的大律師石書銘稱，黃子誠在記事冊上寫遭人重踢頭部，但口供卻寫被人用鐵通橫打右臉，質疑他口供不盡不實，黃子誠表示「我寫得唔好」。石大狀又指出，片段中黃子誠曾蹲下拾東西，其後手上就多了一支棍，但黃子誠否認有拾起物件。至於手中的棍狀物體，他聲稱是他的手指，後改稱是頭盔帶，又一度承認是他的長警棍。石書銘指出，黃子誠在路旁打開被告背包，並把拾到的棍放入背包，黃子誠否認並稱「我唔會咁做」。聆訊明續。

其他報道：15歲男生認管有雷射筆及槌 判感化18個月

其他報道：立法會｜林卓廷：民主黨服膺民調決定 倘延任將在議會採「抗爭形態」

其他報道：家庭主婦認堵路 判囚4日緩刑1年