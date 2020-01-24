康文署公布服務新安排　收費隊際運動場地周五重開　泳灘、免費戶外球場續關閉 (17:00)

康文署稱，隊際運動的收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場，室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，將於9月18日重新開放。署方強調，在限聚令仍然生效下，超過4人的群組參與隊際運動會牴觸有關法例的規定，惟為了讓這些運動的參與者可以早日恢復有關運動，亦讓體育教練可盡快重投工作，康文署將首先重開能夠有效執行控制人數及保持社交距離措施的收費場地，以作小組活動或訓練用途，並規定每一小組不得超過4人，每個小組之間的距離需要保持至少有1.5米。除以上隊際運動設施外，康文署亦會於周五重開戶外免費的棋枱和露天劇場，戶外兒童遊樂設施和交通安全城則於下周三（23日）重開。

另外，部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

文化設施方面，科學館和太空館將於下周三（23日）起開放部分展覽設施，並實施特別開放時間，所有公眾節目及兒童設施暫停。所有博物館繼續限制參觀人數。當中，香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、香港科學館及香港太空館會採取分段式入場以控制人流。

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