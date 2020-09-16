民主黨批防疫抗疫基金救市不救人　促全民派錢1萬元設失業援助金 (16:20)

民主黨黃碧雲表示，部分食肆營運者並非食物牌照持牌人，例如在商場的美食廣場中，部分食肆只持有商業登記證，故無法申請政府資助。她說，在首兩輪防疫抗疫基金推出時，已向政府反映意見，但「政府因循守舊，做開的方法便繼續做，不管錢是否用在最需要的人身上，做法令人遺憾」。

財政司長陳茂波昨表示，「明日大嶼」會按計劃進行。胡志偉形容計劃是「空中樓閣」、效益存疑，批評政府「寧願倒錢入鹹水海，都不願意將有限的資源放在市民身上」。立法會料將於下周五（25日）召開特別財委會，處理第三輪防疫抗疫基金撥款。胡志偉稱民主黨會出席會議，因屆時他們依然是現屆議員，將促請政府回應政策上不足之處。

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