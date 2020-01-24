周梓樂死因研訊11．16展開　料審5周傳召逾60證人　或首引入虛擬實景技術 (12:39)

據了解，死因庭將傳召超過60名證人，包括當日在場的市民、現場警員、消防員、急救員，以及為周梓樂診治的醫生、骨科和鑑證科專家等，相關專家將評論周梓樂的傷勢如何造成。研訊亦將審視涉案停車場一帶的閉路電視。

周梓樂父母將有法律代表列席聆訊。警方亦會派出法律代表列席，惟目前只可就涉及警方的議題進行提問。

另外，是次研訊計劃首次引入新的虛擬實景技術，立體模擬涉案停車場的實際環境，務求陪審團毋須現場考察，亦可親歷其境，感受涉案現場的環境和實際視野。由於相關系統涉大型器材，需進一步進行測試，假如測試成功，將首次在是次研訊中使用。

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威表示，警方將在本案擔任協助角色，屆時將有超過20名警員擔任證人，包括現場執勤和在附近展開行動的警員。莫子威呼籲，市民如有新資料，尤其當日在涉案停車場泊車、持有相關片段的車主，盡快聯絡東九龍重案組（電話：27266284）或死因庭調查員（電話：34672230）。

據《死因裁判官條例》，死因裁判官在就某人的死亡個案進行研訊前，可就該宗死亡個案進行研訊前檢討，以在合理的切實可行範圍內，決定進行研訊時如何以公正和迅速的方式完成該項研訊，惟研訊前檢討不得在公開法庭進行，但死因裁判官可通知有適當利害關係的人出席研訊前檢討。