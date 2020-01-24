政府稱財政嚴峻照推「明日大嶼」　鍾國斌倡發債減負擔　綠色和平憂耗盡港儲備 (13:02)

鍾國斌表示，財政儲備下降至8000多億元，鍾國斌認為政府要推動造價約6000億的「明日大嶼」很困難，但該計劃關乎土地供應問題，如現在不處理會令問題變回「死結」。他建議政府發債，搞活債務市場並減輕財政負擔。

綠色和平早前委託冠域商業及經濟研究中心進行研究，報告顯示政府若推行明日大嶼計劃，將耗盡本港儲備。綠色和平資深項目主任連佩怡在同一節目稱，本港經濟正面對內憂外患，報告顯示即使是最樂觀的假設結果，政府也會在11年內用光財政儲備。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照稱，報告的推算結果顯示明日大嶼計劃「條數好唔掂」，指出在人口老化的影響下，計劃對公共財政的可持續性構成嚴重衝擊。他認為如政府推行計劃，或令財政儲備不斷消耗，使評級公司降低香港的評級，亦會令聯繫匯率出現信心危機。對於鍾國斌建議政府發債，他認為該做法只會暴露本港財政實力不足，令香港變成負債城市。

相關報道：財赤料擴至3000億 儲備剩8000億 被問明日大嶼 陳茂波：長遠有利會按計劃

相關報道：第三輪抗疫基金縮水 45億派重災行業 總額240億 張建宗：疫情反覆審慎理財