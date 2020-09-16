新冠肺炎｜全港學校今起局部復課　小一生適應班先學習校園防疫 (13:38)

全港中小學及幼稚園今日（16日）起可率先安排不多於六分之一學生回校，參與迎新、補課等學習活動。有位於粉嶺的小學今早安排小一生回校上適應課程，並委託社福機構為新生講解防疫安排及認識校園。
基督教粉嶺神召會小學今日起進行三日小一適應班，近100名小一生分成4班於課室內學習校規及認識校園，學生亦被分成單行坐。社工教導小一生排隊及上廁所的秩序時，多次提醒學生切勿到處觸摸，並避免與同學有身體接觸。
小一生戴同學為回校感到開心，認為可以見同學「好好玩」，不過稱自己較喜歡網上課堂，「有點東西可以看看」。校長李碧雯說，以往適應班於8月舉行，是第一次與新生見面的日子，惟今年開學一段時間才可正式見面，十分特別。
她亦稱，以往適應班有較多小遊戲及集體活動，今年受制於疫情及社交距離，惟有改以分班模式，講解校規及與班主任見面。她稱，不少家長今早回校時看到子女可以回校，均十分高興及感動，學校亦很期待與學生見面，已準備好下周正式回復面授課堂。
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