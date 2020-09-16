新冠肺炎｜梁子超：疫情有反彈風險　市民中秋外出適可而止 (12:31)

他亦稱，隨着政府公布周五（18日）起放寬社交距離措施、復工復課，以及中秋節家庭聚會，或會為長者帶來感染風險，疫情反彈風險存在，市民外出頻率亦會影響傳播風險，他呼籲市民有需要時才外出，外出次數亦要適可而止。

他又稱，個案昨日歸零可能與全民檢測完結有關，因部分人會由全民檢測轉到普通科門診取樣本瓶，但暫時未有檢測結果。他指出，上周末已有小型反彈，若卡拉OK、酒吧及主題樂園等重開，疫情或會反彈，建議普通科門診應加強派樽檢測服務。

梁子超另在商台節目表示，大型檢測籌備需時，當疫情紓緩，自然找不到很多確診個案。他建議，日後檢測應該收集深喉唾液樣本，因這是最為接受的自行採樣方法；全民檢測採集鼻腔及咽喉拭子，是為減少實驗室前期工作，但採樣過程始終有傳播風險，亦不可能每天有眾多醫護進行採樣。

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