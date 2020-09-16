天氣｜天文台料明日驟雨增多　有狂風雷暴 (16:30)

【16:30】高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，今日（16日）下午本港大部分地區氣溫上升至32度或以上。
今晚及明日（17日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。明日短暫時間有陽光，稍後驟雨增多及有狂風雷暴，氣溫介乎27至32度，吹和緩至清勁偏東風，稍後離岸及高地間中吹強風，明日海有湧浪。展望隨後兩三日間中有大雨，周五風勢頗大及有湧浪，下周初仍有驟雨。
下午4時，熱帶風暴紅霞集結在西沙之東南約610公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海中南部，並逐漸增強。【10:32相關報道 天文台：熱帶氣旋「紅霞」將進入港800公里範圍 明早考慮發一號波 】
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫28.1度，相對濕度91%。
驟雨正影響廣東沿岸地區。此外，覆蓋中國東南部的高空反氣旋正在增強。
天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風。展望未來一兩日風勢頗大。明日短暫時間有陽光，接近周末驟雨增多。
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