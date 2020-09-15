梁定邦：7．21事件終會在法庭解決　監警會報告時序「絕對無錯」 (23:13)

問及警方說法與監警會審視報告的內容有出入，監警會需否作出跟進時，梁定邦稱：「現階段做乜嘢都無乜用，應該等法院判斷，呢件事嘅時序等問題，秘書長（俞官興）剛才同我講，我哋絕對無錯，而我都無謂去講呢樣嘢， 去到法院，每一個細節都會講出來，我喺呢個階段唔會評論，希望大家要信呢個法律制度。」他強調，報告所述的每一件事，都是援引事實。

俞官興補充指出，審視報告是根據之前收集的資料陳述事件時序，至於警隊花了18分鐘，抑或39分鐘到場，是根據不同時間點去計算。他說，在陳天柱發言後，警務處長鄧炳強已作出澄清。至於當日是否勢均力敵，俞官興稱鄧炳強已澄清這是個人感覺，「我哋報告係寫大概見到幾多人，唔會形容係勢均力敵」。

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