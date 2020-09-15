搪瓷大王後人爭產案　陳禹嘉勝訴　官批陳美珠自私向錢看 (22:19)

原告為陳禹嘉，被告為陳美珠。原告一方早前要求法庭確認黃秀珍1978至2004年的5份遺囑，均指定陳禹嘉為唯一受益人。被告方則要求法庭推翻所有遺囑。

陸官在判辭分析各人庭上作供的表現，認為陳禹嘉為人溫和及無機心，缺乏操控他人的能力，接納他為誠實可靠的證人，認為陳禹嘉早已知悉祖母會將遺產留給男家，他回港後亦單純地希望協助祖母管理財務。

相反，陸官認為陳美珠存有算計之心，至少自1999年起，開始對養母的遺產虎視眈眈，甚至干預養母的財務管理，形容當她知悉養母在匯豐銀行成立信託基金，但被排除在外時便開始發狂，以及作出一連串行為，以探查養母的信託和財政狀況，包括將錄音機放進養母的手袋內，好讓她和丈夫方桂生知悉養母與匯豐職員等人之間的對話。

陸官稱，陳美珠在養母88歲高齡之際，違反其養母意願下將她送往美國三藩市生活，導致對方客死異鄉，行為純屬殘忍，裁定她並非誠實可靠證人，拒絕接納其證供。

方桂生姐姐、前政務司長陳方安生曾就本案作供稱，有感陳美珠與黃秀珍關係緊密。惟陸官認為，陳方安生與黃秀珍或陳美珠均不熟稔，故不給予其證供任何比重。

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