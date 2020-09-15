無綫員工涉網上煽動他人刑毁被捕　警獲同意進電視城調查 (19:03)

警方指出，今早（15日）在將軍澳拘捕一名25歲男子，涉嫌煽惑他人作出刑事毁壞，他為一間電視台的影片幕後製作人員。警方指他涉嫌在去年中起，多次在一個討論區內，煽動他人刑事毁壞港鐵設施，以及放火燒某一電視台的器材。無綫電視發稿證實，警方拘捕一名後期製作科的影帶調配助理，涉嫌干犯網上非法行為。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業稱，該男子涉嫌煽動他人滋擾及攻擊一間電視台的藝人及客戶，以圖阻礙電視台正常運作，以及威迫其客戶終止在電視台落廣告，令其蒙受損失。范俊業說，該男子利用職務之便，多次上載電視台的活動行程及出席藝人資料，涉及數十個活動。

無綫電視發言人表示，經得到無綫電視同意，警方下午將被捕員工帶返電視城調查。被捕男子25歲，涉嫌在網上滋擾或恐嚇無綫電視廣告客戶、煽動他人刑事毁壞公司設備、和慫恿他人破壞無綫或有無綫藝員出席的活動。

無綫電視強調，警方在電視城的調查行動只與個别員工違法行為有關，完全不涉及搜查傳媒機構。無綫又指出，自去年社會騷亂開始，網上煽暴行為日益嚴重，包括煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、恐嚇商戶停止在無綫投放廣告、破壞無綫活動及滋擾藝人等，無綫就此已多次報警。