民主派26人涉煽惑參與非法集結　兩人離港控方申拘捕令被拒　官押後10月再訊 (17:00)

支聯會及其他民主派等26人，早前被票控參與及煽惑參與今年六四晚會，案件今（15日）在西九龍裁判法院提訊。26人之中，前香港眾志創黨主席羅冠聰及前「民間外交網絡」發言人張崑陽已離港未有到庭，控方遂向法庭申請拘捕令，及禁止其餘24人離港。惟裁判官稱控方未能證明離港2人屬潛逃，拒絕控方「推論」2人潛逃，將案件押後至10月15日，以待控方證明被告收到傳票再作決定。
案中26人分別為李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、黎智英、郭永健、陳皓桓、楊森、何秀蘭、胡志偉、梁國華、黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、張崑陽、梁國雄、朱凱廸，他們被指今年6月4日在維園非法煽惑他人參與，或參與未經批准集結。
控方透露，羅冠聰及張崑陽分別已於6月27日及8月14日離港，雖不能證明兩人得悉被控後離港，但「推論」兩人畏罪潛逃，除申請將案件轉介至區域法院，亦希望法庭禁止其餘24人今後離開香港。
主任裁判官羅德泉將案件押後至10月15日，以待控方準備轉介文件。惟對於控方申請向上述兩被告發出拘捕令，並向其餘被告施加保釋條件，羅官籲控方「搞清楚」，稱控方8月3日才發出傳票，無證據證明未到庭的兩人「收票」後才離港，要控方先證明被告收到傳票，證實兩人屬潛逃才作出有關申請。
其他報道：機械技工被控製炸藥涉潛逃扣押內地 今缺席港法院聆訊遭通緝
其他報道：12港人涉潛逃拘押深圳 涂謹申質疑港府未申遣返 借內地審判在港行為
相關字詞﹕李卓人 何俊仁 鄒幸彤 蔡耀昌 張文光 麥海華 尹兆堅 趙恩來 梁耀忠 梁錦威 黎智英 郭永健 陳皓桓 楊森 何秀蘭 胡志偉 梁國華 黃之鋒 羅冠聰 袁嘉蔚 梁凱晴 岑敖暉 何桂藍 張崑陽 梁國雄 朱凱廸 編輯推介