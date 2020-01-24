民主派26人涉煽惑參與非法集結　兩人離港控方申拘捕令被拒　官押後10月再訊 (17:00)

案中26人分別為李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、黎智英、郭永健、陳皓桓、楊森、何秀蘭、胡志偉、梁國華、黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、張崑陽、梁國雄、朱凱廸，他們被指今年6月4日在維園非法煽惑他人參與，或參與未經批准集結。

控方透露，羅冠聰及張崑陽分別已於6月27日及8月14日離港，雖不能證明兩人得悉被控後離港，但「推論」兩人畏罪潛逃，除申請將案件轉介至區域法院，亦希望法庭禁止其餘24人今後離開香港。

主任裁判官羅德泉將案件押後至10月15日，以待控方準備轉介文件。惟對於控方申請向上述兩被告發出拘捕令，並向其餘被告施加保釋條件，羅官籲控方「搞清楚」，稱控方8月3日才發出傳票，無證據證明未到庭的兩人「收票」後才離港，要控方先證明被告收到傳票，證實兩人屬潛逃才作出有關申請。

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