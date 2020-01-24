Emily Online｜「陳曉峰」受訪質疑涂謹申英語發言「向美交功課」　中通社更新受訪者為「陳曉鋒」 (18:22)

Nick係一間國際律師事務所合伙人，佢同Emily講，覺得香港官方語言係中英文都得，被訪者可以自由選擇用中文或英文。

而Louis話今日有幾個記者都send中通社訪問畀佢，問係唔係佢，佢向Emily強調自己係「金」字部的「鋒」，唔係「山」字部，佢亦冇就呢件事接受過訪問。

不過，Louis話訪問中嘅「陳曉峰」都講得有道理，涂謹申作為民選議員，應該先向自己選民負責，講廣東話更貼地，但佢喺記招一開始唔係講廣東話，而朱凱廸一直話希望國際社會關注，美國國務卿蓬佩奧又喺記招前幾個鐘發聲明話關心事件。Louis認為，12港人嘅問題，無論佢哋涉嫌違反咩罪行，當社會出現疑慮，特區政府都應該積極主動為佢哋或其家屬提供必要協助，確保佢哋喺內地受到合法保障。