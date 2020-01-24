Emily Online｜「陳曉峰」受訪質疑涂謹申英語發言「向美交功課」　中通社更新受訪者為「陳曉鋒」 (18:22)

12名港人涉潛逃拘押深圳，議會陣線朱凱廸、民主黨涂謹申上周六（12日）陪同12人嘅家屬見記者。翌日香港中通社話「港區全國人大代表、香港與內地法律專業聯合會會長陳曉峰」接受佢哋訪問，質疑涂謹申一開口就講英文係向美國「交功課」。但陳曉峰（Nick）今日（15日）同Emily講，接受中通社訪問嗰位唔係佢，質疑係另有其人，可能係另一個「陳曉鋒」，即基本法委員會委員梁美芬徒弟、法學博士陳曉鋒（Louis）。Louis同Emily講冇就呢件事接受中通社訪問，不過中通社最新更新該報道，話佢哋當日訪問嘅係香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒，即係Louis。
Nick係一間國際律師事務所合伙人，佢同Emily講，覺得香港官方語言係中英文都得，被訪者可以自由選擇用中文或英文。
而Louis話今日有幾個記者都send中通社訪問畀佢，問係唔係佢，佢向Emily強調自己係「金」字部的「鋒」，唔係「山」字部，佢亦冇就呢件事接受過訪問。
不過，Louis話訪問中嘅「陳曉峰」都講得有道理，涂謹申作為民選議員，應該先向自己選民負責，講廣東話更貼地，但佢喺記招一開始唔係講廣東話，而朱凱廸一直話希望國際社會關注，美國國務卿蓬佩奧又喺記招前幾個鐘發聲明話關心事件。Louis認為，12港人嘅問題，無論佢哋涉嫌違反咩罪行，當社會出現疑慮，特區政府都應該積極主動為佢哋或其家屬提供必要協助，確保佢哋喺內地受到合法保障。