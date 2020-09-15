8．31涉暴動罪被告被指企圖「搶犯」　警認抽起警棍但沒打被告 (17:53)

8名被告同被指去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

案發時任特別戰術小隊的警員曾慶鴻供稱，他與隊員推進至灣仔中國海外大廈時，看見同僚與一名黑衣人糾纏在地上，同時旁邊身穿黑衣黑褲的第三被告鍾嘉能衝近兩人，他擔心鍾嘉能會襲擊其同僚及搶犯，故衝向前攬住他。兩人雙雙倒地後，鍾嘉能仍不斷掙扎，甚至拾起類似鐵通的棍，最終同袍趕至，一起控制他。

代表第三被告的大律師王國豪播放片段後稱，被告僅輕輕接觸地上的人，已遭警員飛撲擊倒，惟曾慶鴻強調被告有意圖拉走地上的黑衣人，而自己只是「向前攬低佢」。

片段顯示被告倒地後，仍遭7至8名警員制服，有人腳踢及揮警棍擊打被告。王國豪稱，事後拍攝的相片可見被告頭部多處「起瘤」，身體多處有傷，認為警員使用過分武力。曾慶鴻隨後承認他曾抽起警棍，但否認打向被告。聆訊午續。

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