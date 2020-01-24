新冠肺炎｜疫情下被迫關閉稱獲減租　Pure Fitness向業主追討多付租金等約342萬 (16:44)

原告為Pure Fitness（FH）Limited，被告依次為Lap Well Limited和Kid Limited，分別為金鐘東昌大廈一樓和二樓的業主。入稟狀指出，原告租用上址多年，2017年4月再與被告達成3年協議至2020年4月，以每月198萬元續租。雙方其後同意延長合約至今年6月，租金則減至100萬元。

入稟狀指出，有關租約訂明，假如有關處所在合約期內無法進入，或被勒令關閉等，有關租金將被保留，或按比例中止；自新冠病毒疫情在港爆發，原告部分健身中心曾因有確診患者到訪而須臨時關閉，政府其後亦要求所有健身中心關閉。原告認為，有關情況符合上述合約條款，故今年3月至5月的租金等費用理應被中止或減免，認為自己多付約23.5萬元的費用。

原告又指出，被告於7月向原告簽發共約493萬元的支票，惟又聲稱原告未有支付6月租金等費用，故要扣減約319萬元保證金，以及50萬元的裝修費。原告認為，被告未有全數歸還保證金，亦未有歸還原告多支付的費用，故入稟向被告追討。

新冠肺炎 相關報道：

周五起食肆堂食准至凌晨零時 酒吧卡拉OK主題樂園可重開

本港今增4宗輸入病例 第三波疫情首次零本地感染