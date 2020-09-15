機械技工被控製炸藥涉潛逃扣押內地　今缺席港法院聆訊遭通緝 (14:41)

被告黃偉然（29歲）被控一項製造爆炸品罪，控罪指稱他今年1月16日在上水沙頭角公路吳屋村附近製造爆炸品，即俗稱DNT的強力炸藥。被告親屬今到庭旁聽，其母透露港府有通知他們被告情況，但只屬「噓寒問暖」，未能給予實際協助，家人甚至不知道被告現時在內地的代表律師是誰。

控方今日在庭上指出，被告原須每天報到，惟他於8月22日後便失去聯絡，其住所閉路電視拍攝到他同日傍晚離家，其母後來亦向警方報案稱兒子失蹤。直至8月28日，控方得悉被告在內的12人涉偷越國（邊）境，現正遭內地公安扣留。

主任裁判官蘇文隆遂頒下拘捕令，以及充公被告共75萬元擔保金，同時批准辯方律師此後不再代表被告。

資料顯示，被告被捕後一度被拒保釋，今年2月他成功向高院申請保釋，獲准以現金60萬元、人事擔保15萬元保釋，但須接受警方24小時閉路電視監控。

相關報道：12港人偷渡拘押深圳 林鄭月娥：屬內地司法管轄範圍 由內地機關依法處理恰當

相關報道：12港人偷渡拘押深圳 涂謹申質疑港府未申遣返 借內地審判在港行為