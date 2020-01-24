消委會．豐胸投訴｜女士花逾百萬豐胸療程零效果　女生半裸接受免費豐胸被疲勞轟炸推銷【附短片】 (12:50)

消委會指出，有投訴人於同一美容公司經歷職員的多番游說下，分多次購買合共過百萬元豐胸療程及產品，惟一年的療程過後，沒有明顯豐胸效果，遂要求消委會協助索回至少70萬元，但美容公司以療程已完成而拒絕。

另有投訴人在赤裸上身接受免費豐胸療程期間，女職員突然入房稱投訴人胸部下垂問題嚴重，推銷1.8萬元改善療程，但投訴人以只是大學生未能負擔婉拒，對方不罷休，投訴人終無法抵擋高壓銷售，付款結束該次「免費」療程。

「脂肪轉移」、「真空負壓」達至豐胸欠醫學證明

消委會稱，部分療程宣稱以「微電流」、「射頻」、「遠紅外線」、「脂肪轉移」、「真空負壓」等技術達至豐胸美容效果，但整形外科專科醫生表示這些聲稱欠缺醫學證明，實際功效及豐胸效果的持久性亦成疑，不當使用儀器甚至有燒傷或燙傷皮膚的風險。

消委會稱，乳房發育是和身體的荷爾蒙水平有直接的關係，青春期過後，乳房發育基本上已完成，醫學上亦沒有足夠證據證明非手術療程具有顯著的豐胸效果，對於有美容公司聲稱療程可利用不同儀器「疏通淋巴／乳腺」、「重組胸部細胞」、「刺激膠原增生」、令胸部「膨脹」、「提升」或「收緊」等，呼籲消費者不宜輕信。

此外，坊間一些標榜有豐胸作用的健康食品或外敷藥物，大多沒有充分醫學理據證明功效，而部分食品或草藥含女性荷爾蒙，長期服用或增加患乳癌風險或引致不育，對健康構成威脅。

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