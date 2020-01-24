12港人涉潛逃拘押深圳　林鄭月娥：屬內地司法管轄範圍　由內地機關依法處理恰當【短片】 (12:25)

林鄭月娥稱，事件的本質是該12人在候查候審期間潛逃離港，全被警方通緝，認為他們離港原因是逃避法律責任，她要以正視聽，指出有本地或外國的人嘗試轉移視線，形容該12人是「民主人士受到鎮壓，有意無意描繪到好像12人與《港區國安法》有關」，但當中只有一人涉違國安法。

台灣中央社日前引述消息稱5名港人涉偷渡赴台正被扣押，有意見認為港府對兩者處理態度不一，林鄭月娥表示「我喺呢度可以好斬釘截鐵講係冇分別，都係一視同仁」，港府處理跨境犯罪原則一致，任何香港人在境外涉嫌違法，不論背景，港府會按實際情況，在尊重當地司法制度原則下為香港居民提供可行協助，不會有雙重標準。

她稱，作為香港特區政府的首長，會按法律、原則、維護香港人的利益工作，不存在有不同立場，重申會一如既往積極跟進事件。

至於5名身處台灣的港人情況，林鄭月娥稱目前無資料、沒收到家屬求助，亦沒收到台灣方面的信息；她稱警方昨日（14日）已向台灣查詢，至今沒收到台方任何回覆。

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