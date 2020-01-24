消委會．甜味劑飲品｜消委會測試：20款汽水果汁能量飲品高糖　飲一罐超每日游離糖攝入量一半【附名單及短片】 (11:23)

消委會測試51款預先包裝的含甜味劑飲品，發現約四成樣本（20款），每罐／瓶的總糖含量為25克或以上，達世衛建議每日游離糖攝入量上限即50克的一半或以上。不少樣本雖然加入不含卡路里的甜味劑，惟仍含大量糖分。消委會提醒，長期過量攝入糖分或甜味劑均有健康風險，應避免或減少飲用含糖或甜味劑飲品，並盡量保持均衡飲食。