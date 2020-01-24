消委會．甜味劑飲品｜消委會測試：20款汽水果汁能量飲品高糖　飲一罐超每日游離糖攝入量一半【附名單及短片】 (11:23)

消委會測試51款預先包裝的含甜味劑飲品，發現約四成樣本（20款），每罐／瓶的總糖含量為25克或以上，達世衛建議每日游離糖攝入量上限即50克的一半或以上。不少樣本雖然加入不含卡路里的甜味劑，惟仍含大量糖分。消委會提醒，長期過量攝入糖分或甜味劑均有健康風險，應避免或減少飲用含糖或甜味劑飲品，並盡量保持均衡飲食。
1款樣本飲用一瓶超出世衛建議每日游離糖攝入量（50克）（產品名稱／每支含糖量／大約零售價 ）
Diabolo Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda／66.2克／$16
19款樣本飲用一瓶超出世衛建議每日游離糖攝入量一半（25克）（產品名稱／每支含糖量／大約零售價 ）
七喜碳酸飲料／42.4克／$9
雪碧檸檬青檸味汽水／26.4克／$4.2
日本芬達提子汽水／46.5克／$10
芬達橙味汽水／31.5克／$11.9
玉泉+C 有氣檸檬飲品／35克／$8
葡萄適橙味運動飲品 ／25.2克／$7.5
葡萄適檸檬味運動飲品／25.2克／$7.5
葡萄適能量飲品蜜桃味／26.4克／$9
魔爪碳酸能量飲品／40.5克／$14.9
魔爪芒果狂歡碳酸能量飲品／38.3克／$17
可爾必思乳酸梳打-白桃／27.5克／$11.9
可爾必思三種乳酸菌飲品／25克／$11.9
可爾必思水語乳酸菌飲料／33克／$9.8
可爾必思白桃果汁乳酸飲品／25克／$11.9
提子可爾必思／34克／$13.9
可爾必思完熟蜜瓜果汁乳酸飲品／25克／$11.9
Minute Maid 蘋果汁有氣飲品／41.5克／$12
Pokka Sapporo 粒粒果肉蘋果飲品／43.2克／$16.9
Pokka Sapporo 粒粒果肉蜜柑汁飲品／32.8克／$16.9
甜味劑資訊：
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