消委會．空氣淨化機｜消委會測試：隨身空氣淨化機除菌率僅約七成　或出現二次污染【附名單及短片】 (10:21)

有可能造成二次污染

消委會表示，隨身負離子空氣淨化機均不設過濾器，聲稱可以產生負離子，令空氣中的污染物微粒與其他污染物微粒互相吸附，繼而沉降或依附到其他物件表面，以淨化空氣。惟這些沉降或依附到周圍物件表面的污染物容易隨空氣流動，重新在空氣中浮動，有可能造成二次污染。如市民觸摸沾有污染物的物件表面，再觸摸口、鼻或眼睛，亦會有受感染的風險。

消委會測試10款隨身負離子空氣淨化機名單：

牌子及型號／售價／產地／測試總評分（最高5分）

mamaion ION-LPS1200／$698／日本／3

雅達瑪AirTamer A310／$1080／中國／3

Mobework V2 Pro (MW-PA009)／$798／中國／2.5

Almond Defends AP-7070／$598／中國／2

ionie HL-9000／$1698／韓國／1.5

Trustlex IONION MX／$1380／日本／1.5

Ionizo Dust Monitoring Ionic Air Purifier／$780／中國／1.5

KB Air Mask／$1180／日本／1.5

Jewelion Ion Mask／$1599／日本／1.5

infoThink iAnion-100／$899／台灣／1.5

消委會報告 相關報道：

甜味劑飲品｜20款汽水果汁能量飲品高糖 飲一罐超每日攝入量一半【附名單】

豐胸投訴｜女士花逾百萬豐胸療程零效果 女生半裸接受免費豐胸被疲勞轟炸推銷

隨身空氣淨化機 其他報道：

消毒頸鏈掛章靠唔住

二氧化氯掛章 「保護網」行得慢 追不上用家