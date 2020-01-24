消委會．空氣淨化機｜消委會測試：隨身空氣淨化機除菌率僅約七成　或出現二次污染【附名單及短片】 (10:21)

消委會測試10款隨身負離子空氣淨化機，發現樣本即使於細小密封的空間使用，除菌或去除空氣污染物的功效皆有限，所有樣本的除菌率亦只有約七至八成，除菌表現令人失望。8款樣本僅取得2.5分或以下（5分最高），其餘2款亦只獲得3分。
有可能造成二次污染
消委會表示，隨身負離子空氣淨化機均不設過濾器，聲稱可以產生負離子，令空氣中的污染物微粒與其他污染物微粒互相吸附，繼而沉降或依附到其他物件表面，以淨化空氣。惟這些沉降或依附到周圍物件表面的污染物容易隨空氣流動，重新在空氣中浮動，有可能造成二次污染。如市民觸摸沾有污染物的物件表面，再觸摸口、鼻或眼睛，亦會有受感染的風險。
消委會測試10款隨身負離子空氣淨化機名單：
牌子及型號／售價／產地／測試總評分（最高5分）
mamaion ION-LPS1200／$698／日本／3
雅達瑪AirTamer A310／$1080／中國／3
Mobework V2 Pro (MW-PA009)／$798／中國／2.5
Almond Defends AP-7070／$598／中國／2
ionie HL-9000／$1698／韓國／1.5
Trustlex IONION MX／$1380／日本／1.5
Ionizo Dust Monitoring Ionic Air Purifier／$780／中國／1.5
KB Air Mask／$1180／日本／1.5
Jewelion Ion Mask／$1599／日本／1.5
infoThink iAnion-100／$899／台灣／1.5
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