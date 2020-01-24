商人私人檢控郭榮鏗公職行為失當遭駁回　官：郭榮鏗以內會主席身分行事　法庭不應干預 (09:54)

申訴人為王文漢，被告為郭榮鏗。根據裁決理由書，申訴人指控的14項公職人員行為失當罪，涉及被告於2019年10月15日至2020年4月24日作為立法會內務委員會正副主席選舉的主持人所主持的14次會議，認為被告沒有履行職責盡快選出內委會正副主席，導致立法會無法正常運作，嚴重違反立法會的《議事規則》及《內務守則》。

溫官在裁決理由書中指出，經過小心考慮申訴人提供的所有證據，認為申訴人沒有提供任何證據，客觀證明選舉內委會主席用多少次時間、會議才屬合理。此外，被告當時只是會議主持人，責任只是要公平公正、有秩序地主持會議，會議的長短、有多少議員發言、提出多少規程，並非被告一人控制；綜觀來說，基本上所有會議中的議員發言均只在數分鐘完成，溫官認為被告已公平地給予不同意見的議員發言機會。

溫官最後以申訴人未能就控罪成功舉證，拒絕他的申請，並說除非申訴人能提供確切證據，證明被告干犯了嚴重的刑事罪行，否則法庭不應介入立法會的內部事務，去判斷一名立法會會議主持人，在主持會議時是否失職。

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