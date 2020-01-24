全民檢測完結｜累計178.3萬人採樣　12.3萬人預約後「甩底」1.7萬重複檢測 (22:45)

聶德權：總結經驗規劃下一步

公務員事務局長聶德權及食物及衛生局長陳肇始晚上到沙田源禾路體育館檢測中心視察，逗留約20分鐘後離開，未有回答傳媒提問。聶德權其後在facebook稱，全民檢測令香港今後在抗疫路上積累了寶貴經驗，會總結經驗和成果，規劃下一步的抗疫工作。

聶德權向參與全民檢測的各人員，包括負責採樣的醫護人員和學員、提供行政支援的現任及退休公務員，以及由內地來港的核酸檢測支援隊成員致謝；他讚揚有關人員的參與大大提升了檢測能力，又認為市民的支持是最大的後盾和鼓勵。

政府晚上公布全民檢測統計數字，自全民檢測9月1日開展以來，累計有約178.3萬人在全港各社區檢測中心採樣。截至今晚8時，已累計完成約171.9萬個樣本的新冠病毒核酸檢測。當局共接獲301宗個案稱個人資料被他人用於登記預約；其中161宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理。

政府發言人表示，雖然全民檢測已告一段落，但政府會繼續擴大特定組群或高危群組的檢測，亦會反覆進行這方面的檢驗，強調絕不會放鬆防控疫情的工作。

全民檢測 相關報道：

聶德權：全民檢測「出世嘅環境好惡劣」 逾170萬人檢測達標

港府改口風 稱採樣逾170萬次達標 暫揭26宗新症遠低推算 專家：日後爆疫再普檢意義不大