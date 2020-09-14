政府推4幅過渡房屋新用地　樂善堂社協申請 (20:40)

根據運輸及房屋局轄下過渡性房屋專責小組網頁資料，目前可供申請發展作過渡房屋的4幅用地，分別位於元朗攸田東路、象山邨前荃灣信義小學、彩虹彩興路及柴灣常安街。其中前荃灣信義小學是空置校舍，屬於新項目，本月起接受申請，建築面積達5.98萬平方呎，樓面面積約3.84萬呎。

另外3幅用地均為政府用地，以元朗攸田東路的地盤面積最大，約有3.34萬呎，鄰近新地私人屋苑YOHO Town及YOHO Midtown，但地盤呈不規則形狀，上月起接受申請；至於彩虹彩興道及柴灣常安街用地，地盤面積分別為約2.4萬及1.08萬呎，兩幅用地均各接獲一份申請，並於上月截止申請。

若以社聯南昌街項目地盤面積約1.05萬呎並提供89個過渡房屋單位作初步推算，以上4個項目預料可提供約1000個單位，但需視乎最終可建地積比率等因素。

運輸及房屋局回覆稱，彩虹彩興路及柴灣常安街用地，分別收到由九龍樂善堂及社協申請籌辦過渡房屋，局方轄下的過渡性房屋專責小組會與相關組織跟進申請，提供一站式項目統籌和專業支援，協調不同政策局和部門，務求盡快落實並開展工程。

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