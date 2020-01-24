8．31涉暴動被告疑用傘指警方防線　警稱屬「威嚇、憎恨」與非法集結有關 (19:15)

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。拘捕首被告余德穎的警員陳澤鈞早前供稱，拘捕時因記者一擁而上，故未能作出警誡。代表余德穎的大律師黃瑞紅問，片段所見情況並非如此，質疑「你係咪記錯咗，搞錯咗呀」，陳澤鈞隨後承認有機會記錯。

代表第7被告莫家晴的大律師李國威亦質疑，陳澤鈞在口供中沒有提過首被告曾用雨傘指向警員，只提及他曾用傘擊打地面，質疑他「不斷改口供，沒有說真話」，惟陳澤鈞不同意。

大律師李國威其後問陳澤均，首被告以雨傘指着警方防線「犯咗咩法」，陳澤均回應，被告行為與非法集結有關，「向警方表示威嚇，憎恨警察，屬於當中示威者」。聆訊明（15日）續。

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