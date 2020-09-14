陳志全私人檢控郭偉強普通襲擊罪　官拒律政司押後案件申請 (17:40)

郭偉強被控本年5月8日在立法會綜合大樓1號會議室有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。

律政司一方表示，目前對是否介入案件未有立場，而他們除了考慮陳志全一方的文件，亦需考慮額外資料，包括警方的調查、當日會議的情況等，希望將案件再押後6星期。

主任裁判官羅德泉表示，本案已受廣泛報道，法庭亦早於6月5日批出傳票，質疑本案是否特別複雜，又要求律政司交代目前進度。律政司一方表示未能透露更多詳情。裁判官最終基於律政司缺乏有力理據，決定按常規繼續處理案件。

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