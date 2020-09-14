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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:40)

本港今日（14日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，當中12宗為本地感染。本文整理近7天（9月8至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:33報道：今增14宗確診12本地感染 3個案曾到屯門都城餐廳

○油尖旺區

百誠大廈　麥當勞

旺角維景酒店　海港酒家

○深水埗

元州商場

長沙灣廣場

宇晴滙 名門壹號

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

○屯門區

屯門市廣場1期　名點屋

青山公路18咪半　L'Atlantis

愛定商場　彩晶軒、金泰園、都城餐廳

屯門市廣場1期　牛一

友愛街市

䨇寓 MX

○元朗

合益街市

○東區

太古城中心　Minh & Kok

康怡廣場（南）

○灣仔區

銅鑼灣廣場二期　極尚大瀛喜日本料理

○南區

港怡醫院

○葵青區

葵芳廣場

葵涌運動場

資料來源：衛生防護中心（截至9月14日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽： 

9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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