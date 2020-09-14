新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:40)

本港今日（14日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，當中12宗為本地感染。本文整理近7天（9月8至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:33報道：今增14宗確診12本地感染 3個案曾到屯門都城餐廳
○油尖旺區
百誠大廈 麥當勞
旺角維景酒店 海港酒家
○深水埗
元州商場
長沙灣廣場
宇晴滙 名門壹號
○觀塘區
鯉魚門市政大廈
○屯門區
屯門市廣場1期 名點屋
青山公路18咪半 L'Atlantis
愛定商場 彩晶軒、金泰園、都城餐廳
屯門市廣場1期 牛一
友愛街市
䨇寓 MX
○元朗
合益街市
○東區
太古城中心 Minh & Kok
康怡廣場（南）
○灣仔區
銅鑼灣廣場二期 極尚大瀛喜日本料理
○南區
港怡醫院
○葵青區
葵芳廣場
葵涌運動場
資料來源：衛生防護中心（截至9月14日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介