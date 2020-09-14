新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:40)

○油尖旺區

百誠大廈 麥當勞

旺角維景酒店 海港酒家

○深水埗

元州商場

長沙灣廣場

宇晴滙 名門壹號

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

○屯門區

屯門市廣場1期 名點屋

青山公路18咪半 L'Atlantis

愛定商場 彩晶軒、金泰園、都城餐廳

屯門市廣場1期 牛一

友愛街市

䨇寓 MX

○元朗

合益街市

○東區

太古城中心 Minh & Kok

康怡廣場（南）

○灣仔區

銅鑼灣廣場二期 極尚大瀛喜日本料理

○南區

港怡醫院

○葵青區

葵芳廣場

葵涌運動場

資料來源：衛生防護中心（截至9月14日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽