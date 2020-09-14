新冠肺炎｜今增14宗確診12本地感染　3個案曾到屯門都城餐廳 (16:33)

本地個案中，有6宗經普及社區檢測計劃（全民檢測）驗出個案，當中4宗與早前確診個案有關連：

．個案4962：80歲女子，9月11日發病，兩家人早前確診（個案4946、4958），在屯門良田體育館採樣。她沒有自行求醫，與家人一同參與全民檢測，9月11日感到口乾，做完檢測後，由於是一宗初步確診個案的家人，故被安排到醫院

．個案4968：63歲女子，9月12日到屯門官立中學參與全民檢測，其家人亦確診（個案4969），兩人每星期兩至三次到都城餐廳吃早餐，她沒有病徵

．個案4970：23歲男子，9月11日發病，工作地點早前有人確診，在屯門官立中學採樣

．個案4971：28歲男子，無病徵，工作地點早前有人確診，在屯門官立中學採樣

．個案4972：49歲無業男子，住屯門兆禧苑樂禧閣，9月12日在天晴邨社區中心採樣，平日差不多每天也會到都城餐廳吃早餐

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會安排都城餐廳員工做新冠病毒檢測，餐廳關門消毒，待員工檢測有結果後才恢復營業。

其他源頭不明個案：

．個案4967：51歲女子，住何文田窩打老道山，在香港仔工作，9月3日發病

兩宗輸入個案：

．個案4961：31歲外傭，9月12日從菲律賓抵港，同日發病

．個案4963：13歲女子，從印度抵港，9月12日發病

新冠肺炎 相關報道：

聯合醫院77歲男病人離世 港累計101死

消息：本港今增約14宗確診

梁子超：疫情反彈未來兩周是關鍵 黃家和：業界生意回復至疫情前八成

疫情百死遭兩問致歉 聶德權：深切關注死者家庭