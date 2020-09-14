新冠肺炎｜今增14宗確診12本地感染　3個案曾到屯門都城餐廳 (16:33)

截至今日（14日）凌晨零時，本港新增14宗新型冠狀病毒確診個案，其中12宗屬本地感染（3宗源頭不明）；兩宗為輸入個案。另外，今日有少於10宗初步陽性個案。
本地個案中，有6宗經普及社區檢測計劃（全民檢測）驗出個案，當中4宗與早前確診個案有關連：
．個案4962：80歲女子，9月11日發病，兩家人早前確診（個案4946、4958），在屯門良田體育館採樣。她沒有自行求醫，與家人一同參與全民檢測，9月11日感到口乾，做完檢測後，由於是一宗初步確診個案的家人，故被安排到醫院
．個案4968：63歲女子，9月12日到屯門官立中學參與全民檢測，其家人亦確診（個案4969），兩人每星期兩至三次到都城餐廳吃早餐，她沒有病徵
．個案4970：23歲男子，9月11日發病，工作地點早前有人確診，在屯門官立中學採樣
．個案4971：28歲男子，無病徵，工作地點早前有人確診，在屯門官立中學採樣
．個案4972：49歲無業男子，住屯門兆禧苑樂禧閣，9月12日在天晴邨社區中心採樣，平日差不多每天也會到都城餐廳吃早餐
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會安排都城餐廳員工做新冠病毒檢測，餐廳關門消毒，待員工檢測有結果後才恢復營業。
其他源頭不明個案：
．個案4967：51歲女子，住何文田窩打老道山，在香港仔工作，9月3日發病
兩宗輸入個案：
．個案4961：31歲外傭，9月12日從菲律賓抵港，同日發病
．個案4963：13歲女子，從印度抵港，9月12日發病
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