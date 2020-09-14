涉聘嘉里物流主席兒子換利益　摩通前董事總經理否認兩罪開審 (17:00)

被告梁嘉彰（51歲）案發時任摩根大通證券常務董事，她1994年加入摩根大通，直至2015年4月離職。

控方開案陳辭指出，投資銀行摩根大通2005年推出「子女聘用計劃」，批出職位予摩根大通客戶或潛在客戶的親屬應徵，申請人獲推薦及面試後，須經摩根大通合規部批核才可正式獲聘。

控方指出，被告2010年1月曾發電郵予公司同事，電郵透露她曾與洪任毅會面，即使洪任毅未達公司入職標準，例如其大學學分僅3.2，未達摩根大通要求的3.4，被告仍要求公司聘用洪任毅。控方指稱，被告企圖給予洪任毅職位，提供利益以使其父洪敬南在嘉里物流上市聘請投行時，優待或傾向優待摩根大通。審訊明日（15日）繼續。

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