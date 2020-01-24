譚得志涉舉行未經批准集會等3罪應訊　遭加控發表煽動文字　押後至11月再訊 (16:24)

被告譚得志（48歲）早前被控舉行或召集未經批准公眾集會罪、在公眾地方內擾亂秩序罪、拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令罪，今日再加控一項發表煽動文字罪，現共面對4罪。

新增控罪指出，被告於今年5月24日在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界，發表煽動文字，即具意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其叛離，引起香港居民間的不滿或叛離，或慫恿他人不守法或不服從合法命令的文字。

譚得志今日進庭時，向公眾席揮手，在場公眾呼叫「撐快必，加油！」回應，又舉起代表「五大訴求、缺一不可」的手勢。主任裁判官錢禮隨即表示「知道大家很想見到被告」，但希望眾人遵守法庭秩序，保持安靜，「否則會要求大家在外等候」。被告又在聆訊期間向公眾席單手先後舉「五」及「一」的手勢，有公眾和應。被告在離開時亦再有人鼓掌及歡呼。

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