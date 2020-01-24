回應12港人案及5港人台灣被扣　李家超：坦然面對遠勝終身攜畏罪潛逃烙印 (15:00)

李家超稱，內地公安單位按相互通報機制，在上月28日通報香港警方，於上月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境內地。入境處及駐粵辦已聯絡家屬，提供協助，包括藥物需要、向求助家屬解釋相關法律法規等。他表示，上周五（11日）晚一名家屬求助，希望取得關係證明以委託律師，入境處翌日上午已發出證明書，減省了一般需時25天的手續。

李家超又指出，根據掌握的資料，該12人在香港涉嫌與7宗案件有關。當中10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴重罪行被警方起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港。另外一人涉嫌違反《港區國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及《刑事罪行條例》、有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境，需向警方報到。另一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。這12人以不合法途徑離開香港，在內地水域被捕。

李家超表示，留意有新聞報道，指出有5名港人兩個月前經東沙島抵台被捕，暫未收到台方任何信息，亦沒收到其家人求助。他要求台方不要窩藏罪犯，希望台方依法處理涉事港人後，把他們送返香港，讓特區依法處理。警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。

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