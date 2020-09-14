保就業計劃｜第二期近18.5萬申請　首批申請人預計本周內收通知 (19:05)

兩超市已提出回饋建議

政策創新與統籌辦事處轄下「保就業」計劃秘書處回覆查詢，表示創新辦已收到兩間連鎖超級市場就「保就業」計劃第二期的網上申請及回饋顧客及惠贈弱勢社群的建議。創新辦正審視有關建議，並會盡早公布細節。

政府發言人表示，「保就業」計劃第二期的反應良好，接獲的僱主申請數目與第一期成功申請的約15萬名僱主大致相若；第一期未能成功申請約有18,600個案，第二期接獲的僱主申請當中，接近約90%僱主曾成功申請「保就業」計劃第一期。

發言人指出，若有關僱主同時於第一期及第二期獲批補貼，但於6月或7月未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於2020年3月，無論當時有否支薪的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，或要求有關僱主繳付罰款，有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除；如有關僱主在8月未能完全履行上述兩項承諾，政府將會在發放第二期工資補貼後另行向有關僱主取回應歸還的金額或收取罰款。

發言人稱，首批成功申請人應在通知發出起計兩天內透過「保就業」計劃查詢網頁確認接受申請結果，以便政府盡早安排發放工資補貼。對申請結果有任何疑問，必須在通知發出起計7天內透過上述網頁提出要求檢視申請結果。

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