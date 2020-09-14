海關破30億元最大宗洗黑錢案　拘5人家庭及找換店持牌人 (13:05)

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關自今年初發現一名男子的銀行戶口出現多宗可疑大額交易，經調查後發現他與父母及兩名弟妹先後持有過百個本地銀行個人戶口，自2018年至今共收取及處理逾30億元主要來自空殼公司及不知名者的可疑款項，引起海關注意並調查。

海關經追查後，發現該5人家庭的銀行戶口交易紀錄中，有1.7億元的交易來自二哥任職的持牌找換店，惟該找換店向海關申報的每年交易額僅約3000萬元，懷疑找換店利用未經申報的他人戶口處理未經申報大額交易，圖以找換店掩飾洗黑錢活動，遂於上周四拘捕該5人家庭及一名找換店持牌人，並凍結該家庭的1500萬元現金存款，以及兩個分別於2018年及本年初買入、價值700萬元及800萬元物業，同時於上周五吊銷涉事找換店的牌照。

家庭月入7萬擁3000萬資產

被捕的5人家庭中，父母報稱無業，三兄妹分別報稱技術員、找換店經理、客戶服務員，每人收入1.5萬至3萬元不等，家庭總收入僅7萬元，與其3000萬元資產明顯不相稱。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，涉事家庭自2018年起曾處理逾6000宗不尋常大額交易，金額數萬至數千萬元不等，單一最大交易涉2200萬元。行動中，海關檢獲多部電腦、手機、銀行網上理財保安編碼器、大量月結單、找換店出納紀錄、借據、多本有第三者預先簽名的支票簿，以及多間空殼公司註冊文件等。

調查期間，海關發現涉事找換店的備存紀錄不齊全，部分銀行戶口月結單沒有向海關申報，其營業處所資料、交易報告、季報表交易總額更涉失實，故上周五已暫時吊銷其牌照，並促已被捕的持牌人盡快處理手上未完成交易及款項。

















