新冠肺炎｜梁子超：疫情反彈未來兩周是關鍵　黃家和：業界生意回復至疫情前八成 (11:44)

梁子超指出，市民出現抗疫疲勞，過去的周末有不少人外出。他認為未來兩周是關鍵，隨着公務員全部恢復上班、學生復課，加上中秋節假期，如果市民不減少不必要的外出，疫情可能迅速反彈。

梁子超又稱，衛生署追蹤個案的工作滯後。他指出，7月爆發第三波疫情時，當局用約6日找出感染源頭未明、帶病徵的患者，現在則需超過8日才找到，不少確診者已在社區「播毒」，令隔離工作「白做」。

梁子超認為，政府門診診所派發的樣本瓶數量太少，難以找出輕微病徵的患者，令確診個案「清零」比預期慢。被問及全民檢測的成效，他認為全民檢測只是輔助工具，不應寄以太高期望，但卻是收集社區數據及演練的機會，日後一旦出現區域性爆發，有助疫情防控。

黃家和則表示，業界生意確有好轉，惟留意到業界的防疫措施有鬆懈，包括沒有保持1.5米距離、沒有量足體溫、食客分枱坐都會聊天、入座率也超出容納人數一半等。他呼籲食肆及市民不要鬆懈，要嚴守防疫措施。

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