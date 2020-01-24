全民檢測｜聶德權：全民檢測「出世嘅環境好惡劣」　逾170萬人檢測達標 (12:08)

聶德權表示，目前疫情比起7月初大幅回落，確診比率與亦脗合此情況，顯示疫情有可能到達「水尾」，但仍未斷尾，因26宗新症遍及社區不同層面，確診者有不同背景和職業，顯示社區傳播鏈頗廣泛，仍有危機。

他在港台節目稱，截至昨晚（13日）8時，累計有171.9萬人已採樣；昨日5.3萬人採樣，其中3.4萬人無預約；截至今早8時，接獲292宗個案稱個人資料被其他人用作登記預約，其中159宗懷疑涉及盜用他人資料，已交警方處理。

另外，政府今日開始派遞第二個銅芯抗疫口罩，創新及科技局長薛永恒今在新城節目稱，派發銅芯抗疫口罩是給予市民多一個選擇，「其實市民用唔用反而唔係好重要嘅事」，而是旨在表示政府願意支持市民，在抗疫之路與市民同行。

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