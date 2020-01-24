全民檢測｜聶德權：全民檢測「出世嘅環境好惡劣」　逾170萬人檢測達標 (12:08)

普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（14日）踏入最後一天，累計揭出26宗新型冠狀病毒新症。公務員事務局長聶德權今接受商台節目訪問，被問及是否滿意計劃成效和能否達到最初目標，聶德權稱檢測計劃推出時間短，並形容「出世嘅環境好惡劣」，指出有很多不實信息令市民擔心，但推出後觀察大眾反應，得到市民明白。他說目前超過170萬人接受檢測，佔人口比例逾20%，認為達到目標。22:45報道：全民檢測完結｜累計178.3萬人採樣 聶德權：總結經驗規劃下一步
聶德權表示，目前疫情比起7月初大幅回落，確診比率與亦脗合此情況，顯示疫情有可能到達「水尾」，但仍未斷尾，因26宗新症遍及社區不同層面，確診者有不同背景和職業，顯示社區傳播鏈頗廣泛，仍有危機。
他在港台節目稱，截至昨晚（13日）8時，累計有171.9萬人已採樣；昨日5.3萬人採樣，其中3.4萬人無預約；截至今早8時，接獲292宗個案稱個人資料被其他人用作登記預約，其中159宗懷疑涉及盜用他人資料，已交警方處理。
另外，政府今日開始派遞第二個銅芯抗疫口罩，創新及科技局長薛永恒今在新城節目稱，派發銅芯抗疫口罩是給予市民多一個選擇，「其實市民用唔用反而唔係好重要嘅事」，而是旨在表示政府願意支持市民，在抗疫之路與市民同行。
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