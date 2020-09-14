赤柱「八間屋」對開鐵皮倉起火　大批潛水器材焚毁 (09:44)

火警期間約10名街坊自行疏散，有行動不便的長者需由消防抱離寓所暫避，火警中無人受傷。現場消息指出，涉事貨倉原為一間造船廠，因行業式微，姓樊的東主父子改為經營水上活動生意，並把船廠改為儲存潛水裝備，包括其私人及客人物資，火警後倉內潛水用具、小艇及獨木舟等均被燒毁，損失慘重。

「八間屋」位於赤柱灣東側，是香港7個二級歷史建築及1個三級歷史建築連成一組的歷史建築群，為30年代港英政府於黃麻角收地興築軍營時所興建的8幢相連房屋，以安置當時受影響的8戶居民。「八間屋」全為磚塊疊砌而成，窗框及大門統一地漆上綠色，加上傳統的尖頂瓦面，目前仍有居民居住。

據附近街坊表示，涉事倉庫名為樊林記船廠，東主「樊叔」已年屆90歲，為該船廠第二代接班人，現時其子協助家族生意，偶爾義務替漁船清理船底蠔殼，或清理附近水域的「鬼網」，平日亦會借出倉庫讓區內街坊擺放物品。火警過後，倉庫內部嚴重焚毁，工具枱和閣樓均被燒至僅餘支架，旁邊另一鐵皮倉亦被波及，倉主的全新釣魚工具被燒毁。事後樊叔父子與多名義工清理倉庫。

居於赤柱已70多年的老街坊唐伯表示，起火的倉庫有80多年歷史，他稱樊叔較為低調內歛，喜歡「自己做自己嘢」，即使其船廠為赤柱唯一船廠，亦沒有高調出風頭。唐伯稱樊叔的船廠早年主要接漁船生意，包括維修及造船，後來香港捕漁業式微，船廠轉為接美國公司的遊艇造船生意，近年樊叔亦不時接遊艇維修工作，惟今次倉庫突然起火，把樊叔多年心血燃燒殆盡，對火警感惋惜。