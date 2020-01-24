5港人偷渡赴台遭扣　國民黨批蔡英文挺港只是說說　台總統府：交陸委會妥善處理 (16:28)

國民黨主席江啟臣今亦表示，蔡英文政府去年至今口口聲聲說挺香港，但選完連任之後，到底怎麼挺香港，只聽到嘴巴上講。他說，現在實際案例也發生了，卻沒看到蔡英文政府挺香港的實際作為在哪裡，甚至連偷渡客的待遇都沒有，至今無法請律師幫他們辯護，再次證明蔡英文政府挺香港只是嘴巴說說。

江啟臣表示，之前國民黨立委曾提出修改相關港澳條例，《港區國安法》通過後，當下就提案要求蔡英文政府在法律上有所因應，才能在人道或其他方面幫助香港。他稱這是蔡英文政府應該給大家交代的，而不是嘴巴說說。

台灣記者鐘聖雄昨在facebook貼文，披露曾協助5名香港「反修例」抗爭者，但今年7月18日由香港出發經東沙抵台後，時隔2個月5人仍「扣在陸委會手上」無法對外聯絡，嘆道「民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者」。

而香港入境處回覆本報有關香港居民非法入境台灣的查詢時稱，至今未接獲相關香港居民求助，若有香港居民在台灣需協助，入境處會透過香港經濟貿易文化辦事處（台灣）了解及跟進，並向求助人及家屬提供可行協助。

（風傳媒/中國時報）

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