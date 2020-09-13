新冠肺炎｜今增19宗確診11屬本地感染　3個案源頭不明 (16:37)

3宗經普及社區檢測計劃（全民檢測）驗出個案：

．個案4946：52歲男子，9月10日到大埔體育館做檢測，居於屯門山景邨，為自僱者，在北區從事派遞工作，與個案4958為家人；他9月6日曾與此前確診的個案4938一起到深水埗福華街55號食肆用膳；另有一名家人初步確診；

．個案4958：79歲男子，為個案4946的家人，他9月11日到屯門良田體育館做檢測

．個案4947：41歲印傭，9月10日與僱主到荔景社區會堂做檢測，居住荔景紀律部隊宿舍第2座，曾到美孚新邨街市買餸

源頭不明個案：

．個案4956：75歲退休男子，居住長沙灣麗翠苑麗柏閣

．個案4942：65歲女子，為昨日（12日）公布初步確診的屯門醫院內科女病人。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，患者報告顯示其血清抗體為陽性，處於感染後期，不具傳染性，故曾與該病人接觸的病人或醫護人員毋須列作密切接觸者

另外，8宗輸入個案中，5宗來自印度，其餘3宗是與此前確診菲傭住同一宿舍的3名菲傭。

新冠肺炎 相關報道：

一港人抵廈門後確診無徵狀

張建宗：新一輪抗疫基金撥款預期9月下旬審批

羅致光：下周內開展第三輪安老院員工病毒測試