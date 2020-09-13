新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:36)

本港今日（13日）新增19宗新型冠狀病毒確診個案，當中11宗為本地感染。本文整理近7天（9月7至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:37報道：今增19宗確診11屬本地感染 3個案源頭不明
○油尖旺區
百誠大廈 麥當勞
旺角維景酒店 海港酒家
○觀塘區
鯉魚門市政大廈
瑞和街市政大廈
光明大廈 新港明珠海鮮酒家
輔仁街38號 廣東燒味餐廳
○屯門區
屯門市廣場1期 名點屋
青山公路18咪半 L'Atlantis
愛定商場 彩晶軒、金泰園
屯門市廣場1期 牛一
友愛街市
○東區
太古城中心 Minh & Kok
○灣仔區
Fashion Walk食街 Burgeroom
銅鑼灣廣場二期 極尚大瀛喜日本料理
○九龍城區
九龍維景酒店
○荃灣區
如心廣場商場2期 敏華冰廳
○深水埗區
美孚新邨街市
○葵青區
葵芳廣場
資料來源：衛生防護中心（截至9月13日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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