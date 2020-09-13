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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:36)

本港今日（13日）新增19宗新型冠狀病毒確診個案，當中11宗為本地感染。本文整理近7天（9月7至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:37報道：今增19宗確診11屬本地感染　3個案源頭不明

○油尖旺區

百誠大廈　麥當勞

旺角維景酒店　海港酒家

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

瑞和街市政大廈

光明大廈　新港明珠海鮮酒家

輔仁街38號　廣東燒味餐廳

○屯門區

屯門市廣場1期　名點屋

青山公路18咪半　L'Atlantis

愛定商場　彩晶軒、金泰園

屯門市廣場1期　牛一

友愛街市

○東區

太古城中心　Minh & Kok

○灣仔區

Fashion Walk食街　Burgeroom

銅鑼灣廣場二期　極尚大瀛喜日本料理

○九龍城區

九龍維景酒店

○荃灣區 

如心廣場商場2期　敏華冰廳

○深水埗區

美孚新邨街市

○葵青區

葵芳廣場

資料來源：衛生防護中心（截至9月13日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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