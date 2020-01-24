涉冒銀行職員騙245萬元　財務中介3成員被捕 (15:40)

2男1女中國籍被捕人年齡介乎19至24歲，為財務中介公司骨幹成員，部分人有三合會背景。3人現正保釋候查，案件交由油尖警區重案組第二隊跟進，不排除更多人被捕。

警方上周四（10日）發現涉案人將一張疑為騙款的支票存入銀行，警員於翌日展開拘捕行動，於其中一名被捕人的家中搜出入票收據，警方協助終止該筆匯款，並聯絡受害人取回款項。警方亦搜查該中介公司辦公室，發現辦公室裝修成一間名為「橚泓國際按揭中心 莊郭律師事務」律師樓，相信用作博取受害人信任。

油尖警區重案組第二隊主管戴焯賢指出，該辦公室只有數張桌子，文件夾內擺放白紙、部分電腦只有空殼，裝修極為簡陋，相信運作約2至3個月。他呼籲市民如有相關資料提供，或曾到訪柯士甸道的財務中介公司、懷疑受騙，可致電3661 9239與警方聯絡。

商業罪案調查科督察石康盈提醒，借取巨額貸款時，應尋求律師、家人、朋友意見；如透過中介借貸，必須向放債人透露中介資料，及提防中介的不合理收費。