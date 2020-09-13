兩男女便利店以舊儲值卡偷龍轉鳳換新卡　涉欺騙手段取得財產被捕 (11:53)

兩名被捕人分別是29歲男子及25歲女子，報稱無業。警方上周五接獲一名便利店職員報案，稱有人以無效或過期信用卡購買儲值卡。付款期間，涉案人先將儲值卡放入袋中，至店員發現交易無效時，要求涉案人還卡，涉案人交還已使用、無價值的儲值卡，以盜取新的儲值卡。警員接報到場，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕二人。

警方進一步調查顯示，二人同時涉及22宗發生於九龍及新界的同類宗件，涉案金額為1萬元。秀茂坪警區刑事（調查）總督察馬怜昊表示，其中一名被捕人於警誡下承認參與該22宗案件，警方不排除背後有集團操控，可能有更多人被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊接手調查。

秀茂坪警區刑事調查隊第二隊主管朱紹麟表示，兩名被捕人早前曾到同一便利店犯案，現正追查該批用作「偷龍轉鳳」的舊卡來源。警方呼籲商戶提高警覺，如發現有人以無效信用卡交易，應立即中止交易，有需要時報警求助。