聯合醫院骨質密度檢測報告現偏差　成立委員會調查 (22:45)

調查發現，7月15日至9月2日期間，為41名病人進行的骨質密度檢測，錯誤引用其他平均骨質密度參考範圍讀數，導致骨質密度檢測報告出現輕微偏差。放射及器官造影部門同事已即時更新系统，引用適用的參考範圍讀數，重新分析病人骨質密度，並更新骨質密度檢測相關報告和通報醫院。

41名病人曾在期間接受上述骨質密度測試，24名病人因報告已即時更新和仍未回醫院覆診，並未有受事件影響。院方即時覆檢17名曾分別到基督教聯合醫院或將軍澳醫院覆診的病人個案，得悉當中11人的骨質密度檢測報告，在套用適用參考範圍讀數後，與早前報告結論相同。另外6名病人報告結論因數值有所不同，經專科醫生再檢視後，確認臨牀治療計劃未有因報告差異而受影響。

聯合醫院詳細檢視事件後，相信事件對病人的臨牀治療影響非常低。院方已提醒放射及器官造影科員工，為病人進行骨質密度檢測時，應小心核對及採用合適的參考範圍讀數，避免同類事件發生。院方非常關注事件，向受影響的病人致歉，臨牀部門和病人關係組已聯絡有關病人跟進。醫院亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報個案，並會成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施。

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