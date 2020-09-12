台記者稱5港青偷渡抵台灣被扣留高雄無法對外聯絡　陸委會籲勿揣測 (20:20)

陸委會回覆本報查詢，表示於外界流傳各項信息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，希望外界勿作不必要的揣測，台灣政府也不會針對個案加以說明；台灣政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。

鐘聖雄在帖文中表示，5名香港反修例運動抗爭者7月18日從香港出發，經東沙抵台，被扣留在陸委會手上。他說，陸委會沒有承認或否認此事，他見事態發展與當初想像不同，令他難辭其咎、非常過意不去，所以公開此事，讓能幫忙的人及早出手，「與其說他們在台灣得到了庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到」。他希望台灣建立一套更明確的援救機制，幫助政治難民。

他又呼籲香港抗爭者「不要再來台灣了」，表示此途多險，水路已完全行不通，中國情報人員大量進駐香港，香港水域也增加了大量巡邏人力，「如果在海上被捕，乾脆一點的可能直接被滅口，至於前陣子因為行事太高調而走漏風聲，在福建外海被捕的12人，說實話我很難判斷他們幸或不幸，因為活着被逮意味着更多折磨」。他又認為，民進黨不如大家想像般支持香港抗爭者。

本報正向本港入境處查詢有否收到相關港人家屬求助。

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