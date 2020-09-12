新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

○油尖旺區

百誠大廈 麥當勞

香港旺角維景酒店 海港酒家

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

○觀塘區

麗港城 22座

鯉魚門市政大廈

○屯門區

富泰商場

偉昌工業中心 農家好廚

屯門市廣場1期 名點屋

青山公路 18咪半黃金泳灘 L'Atlantis

○元朗

谷亭街8號 煇記香港仔魚蛋粉

○灣仔區

利景酒店

Fashion Walk食街 Burgeroom

銅鑼灣廣場二期 極尚大瀛喜日本料理

○九龍城區

土瓜灣驗車中心

○荃灣區

楊屋道市政大廈

資料來源：衛生防護中心（截至9月12日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽