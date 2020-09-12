新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（12日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案，當中9宗為本地感染。本文整理近7天（9月6至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:57報道：今增13宗確診9屬本地感染 兩人全民檢測未有結果前醫院驗出染疫
○油尖旺區
百誠大廈 麥當勞
香港旺角維景酒店 海港酒家
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
○觀塘區
麗港城 22座
鯉魚門市政大廈
○屯門區
富泰商場
偉昌工業中心 農家好廚
屯門市廣場1期 名點屋
青山公路 18咪半黃金泳灘 L'Atlantis
○元朗
谷亭街8號 煇記香港仔魚蛋粉
○灣仔區
利景酒店
Fashion Walk食街 Burgeroom
銅鑼灣廣場二期 極尚大瀛喜日本料理
○九龍城區
土瓜灣驗車中心
○荃灣區
楊屋道市政大廈
資料來源：衛生防護中心（截至9月12日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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