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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（12日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案，當中9宗為本地感染。本文整理近7天（9月6至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:57報道：今增13宗確診9屬本地感染　兩人全民檢測未有結果前醫院驗出染疫

○油尖旺區

百誠大廈　麥當勞

香港旺角維景酒店 海港酒家

○黃大仙區 

牛池灣市政大廈

○觀塘區

麗港城 22座

鯉魚門市政大廈

○屯門區

富泰商場

偉昌工業中心　農家好廚

屯門市廣場1期　名點屋

青山公路 18咪半黃金泳灘 L'Atlantis

○元朗

谷亭街8號　煇記香港仔魚蛋粉

○灣仔區

利景酒店

Fashion Walk食街　Burgeroom

銅鑼灣廣場二期 極尚大瀛喜日本料理

○九龍城區

土瓜灣驗車中心

○荃灣區 

楊屋道市政大廈

資料來源：衛生防護中心（截至9月12日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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