新冠肺炎｜屯門醫院65歲女病人初步確診　體內有病毒抗體不具傳染力 (22:50)

屯門醫院晚上公布，該初步確診病人進行核酸及抗體測試後，有關測試顯示病人體內有新型冠狀病毒抗體。院方及衛生防護中心的感染控制專家根據病人的臨牀情況及最新的檢測結果，判斷這名病人處於感染後期，已經不具傳染力，因此她鄰近的病人及曾與她有接觸的職員，均毋須接受隔離檢疫或醫學監察。

劉家獻在疫情記者會稱，該初步確診病人周三（9日）到屯門內科專科門診覆診，醫生因應其病情及病歷建議她入院檢查。她昨早入住屯門醫院，當時沒有發燒及呼吸道感染徵狀，並按入院程序留下樣本，至同日晚上證實初步陽性，現時已轉到隔離病房留醫。

被問到涉事病房內有病格屬血液腫瘤科，劉家獻稱該病房確有獨立房間接收該病科病人，房間有獨立的房門，以及使用正氣壓設施；職員均有採取嚴謹的感染控制措施，專責照顧該病科病人的護士亦不會照顧其他病人，局方認為傳播風險不大。

新冠肺炎 相關報道：

今增13宗確診9屬本地感染 兩人全民檢測未有結果前醫院驗出染疫

明愛醫院67歲男病人不治 港累計100死