新冠肺炎｜屯門醫院65歲女病人初步確診　數病人及一助理須檢疫 (17:50)

本港今日（12日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案，其中9宗為本地感染。醫院管理局總行政經理劉家獻在疫情記者會表示，屯門醫院一名65歲女病人昨晚（11日）初步確診，目前情況穩定。她昨住院時因病房入住率超過100%，被安排在走廊的臨時病牀。局方初步把數名病人列為密切接觸者，一名負責清潔病房洗手間的助理因沒穿戴保護衣及面罩須檢疫。
劉家獻稱，該初步確診病人周三（9日）到屯門內科專科門診覆診，醫生因應其病情及病歷建議她入院檢查。她昨早入住屯門醫院，當時沒有發燒及呼吸道感染徵狀，並按入院程序留下樣本，至同日晚上證實初步陽性，現時已轉到隔離病房留醫。
被問到涉事病房內有病格屬血液腫瘤科，劉家獻稱該病房確有獨立房間接收該病科病人，房間有獨立的房門，以及使用正氣壓設施；職員均有採取嚴謹的感染控制措施，專責照顧該病科病人的護士亦不會照顧其他病人，局方認為傳播風險不大。
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