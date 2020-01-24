新冠肺炎｜張宇人盼續准食肆四人一枱　再質疑張竹君：除除戴戴口罩與噴口水哪個風險高？ (11:03)

新型冠狀病毒疫情逐漸平穩，政府昨（11日）起再放寬社交距離措施。飲食界立法會議員張宇人今早（12日）在商台節目《政經星期六》表示，放寬食肆堂食至4人一枱後，食肆生意大有改善，希望在疫情放緩下，政府能維持4人一枱這「底線」，他稱業界願意增加防疫措施，包括「提供滾水」讓食客消毒餐具、研究電子支付等。
仍未能重開的酒吧業界日前表示，會要求顧客每飲完一啖酒便重新戴上口罩，以求復業，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，「經常除除戴戴」口罩比不戴更高危，張宇人其後不點名批評張竹君「扮專家」不懂計算風險，惹起爭議。張宇人回應時反問，飲酒時「可能十分鐘飲一啖，咁嗰十分鐘同十分鐘之間係咪都係戴口罩喺度（避免）噴口水」，他質疑將口罩「除吓戴吓」與不戴口罩「噴口水」相比，哪個風險較高，若「寧願由佢食嘢飲嘢未飲完，由佢繼續噴口水，無問題㗎喎，最緊要你啲專家要講畀我聽」。他稱，防疫專家可先計算風險，再向業界提出建議。
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